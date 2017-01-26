Глава Кабардино-Балкарии принял участие в работе расширенного заседания коллегии МВД по КБР по результатам оперативно-служебной деятельности за 2016 год.
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