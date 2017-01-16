Если верить огромному количеству современных телешоу и статьям из модных журналов, занятия спортом и приведение своей фигуры в порядок – вещи просто необходимые. Но жизнь реальной женщины мало похожа на телепередачу. Однако это не повод опускать руки – спорт и правильное питание вполне совместимы с работой и делами по дому.