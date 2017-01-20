20.01.2017, 09:39 - Статьи
Мясной агробизнес с ориентиром на импортозамещение

По итогам 2016 года аграрии Кабардино-Балкарии произвели свыше 105 тысяч тонн мяса. Такой  объём продукции животноводства является стабильной гарантией самообеспеченности регионального рынка.

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20.01.2017, 09:37 - Статьи
У реки Чегем укрепляют берега

В с. Чегем Второй ведутся работы по капитальному ремонту берегоукрепительной дамбы левобережья реки Чегем.

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20.01.2017, 09:36 - Статьи
«Фирменные» водители

Вчера журналистам республиканских СМИ продемонстрировали специальную служебную одежду для водителей государственного унитарного предприятия «Каббалкавтотранс-1438».

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20.01.2017, 09:34 - Статьи
Адальби Шхагошев: Госдума становится командой, которая в межфракционной дискуссии вырабатывает консолидированные решения по развитию страны

Институт социально-экономических и политических исследований во вторник, 17 января, опубликовал очередной «Рейтинг законотворцев».

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20.01.2017, 09:31 - Статьи
В каждом пейзаже – своя тайна

Самые заповедные уголки нашей республики собраны воедино в трёх выставочных залах – в Музее изобразительных искусств имени А. Ткаченко открылась выставка работ члена Союза художников России, академика Международной академии творчества, заслуженного деятеля искусств КБР Анатолия Конина, отметившего недавно 70-летний юбилей.

Читать далее
20.01.2017, 09:30 - Статьи
Ветеран продолжает активно трудиться

Сегодня исполняется 85 лет члену Союза журналистов РФ Султану Пшибиеву. Султан Хангериевич находится на заслуженном отдыхе, является активистом общественных организаций и активно сотрудничает с нашей газетой.

Читать далее
20.01.2017, 09:28 - Статьи
Подвели итоги, наметили задачи

В администрации г.о. Нальчик состоялся пленум городской общественной организации «Союз ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооружённых Сил и правоохранительных органов».

Читать далее
20.01.2017, 09:26 - Статьи
Не рисковать жизнью и здоровьем малыша

К проверке, как взрослые соблюдают правила безопасной перевозки несовершеннолетних пассажиров, присоединились председатель комитета Парламента КБР по социальной политике, труду и здравоохранению Хусейн Кажаров и ЮИДовцы.

Читать далее

Все статьи

В Минэкономики России одобрены заявки Кабардино-Балкарии на поддержку малого и среднего предпринимательства в 2017 году

20 января, 2017 - 09:41

В Министерстве экономического развития России под председательством заместителя министра экономического развития РФ Олега Фомичева состоялось заседание, в рамках которого прошла процедура оглашения

Мясной агробизнес с ориентиром на импортозамещение

20 января, 2017 - 09:39

По итогам 2016 года аграрии Кабардино-Балкарии произвели свыше 105 тысяч тонн мяса. Такой  объём продукции животноводства является стабильной гарантией самообеспеченности регионального рынка.

Избирком КБР обсудил результаты пяти лет работы

20 января, 2017 - 09:38

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики   обсудила итоги работы за последние пять лет – период полномочий предыдущего состава. Напомним: состав республиканского Избиркома был обновлён в конце прошлого года в соответствии с действующим законодательством.

У реки Чегем укрепляют берега

20 января, 2017 - 09:37

В с. Чегем Второй ведутся работы по капитальному ремонту берегоукрепительной дамбы левобережья реки Чегем.

«Фирменные» водители

20 января, 2017 - 09:36

Вчера журналистам республиканских СМИ продемонстрировали специальную служебную одежду для водителей государственного унитарного предприятия «Каббалкавтотранс-1438».

Адальби Шхагошев: Госдума становится командой, которая в межфракционной дискуссии вырабатывает консолидированные решения по развитию страны

20 января, 2017 - 09:34

Институт социально-экономических и политических исследований во вторник, 17 января, опубликовал очередной «Рейтинг законотворцев».

О роли науки в развитии промышленности и сельского хозяйства республики

20 января, 2017 - 09:32

В современном мире благосостояние России и её регионов непосредственно зависит от состояния сферы науки. На мой взгляд, только те регионы, которые уделяют серьёзное внимание научным исследованиям, успешно осваивают новейшие наукоёмкие технологии, предоставляют для этого достаточные финансовые, информационные, производственные, интеллектуальные средства, занимают ведущие позиции в стране.

В каждом пейзаже – своя тайна

20 января, 2017 - 09:31

Самые заповедные уголки нашей республики собраны воедино в трёх выставочных залах – в Музее изобразительных искусств имени А. Ткаченко открылась выставка работ члена Союза художников России, академика Международной академии творчества, заслуженного деятеля искусств КБР Анатолия Конина, отметившего недавно 70-летний юбилей.

Ветеран продолжает активно трудиться

20 января, 2017 - 09:30

Сегодня исполняется 85 лет члену Союза журналистов РФ Султану Пшибиеву. Султан Хангериевич находится на заслуженном отдыхе, является активистом общественных организаций и активно сотрудничает с нашей газетой. Читателям «Кабардино-Балкарской правды» знакомы статьи и очерки, в которых он рассказывал о героических страницах родной республики, людях, прославляющих её.

Подвели итоги, наметили задачи

20 января, 2017 - 09:28

В администрации г.о. Нальчик состоялся пленум городской общественной организации «Союз ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооружённых Сил и правоохранительных органов».

Не рисковать жизнью и здоровьем малыша

20 января, 2017 - 09:26

К проверке, как взрослые соблюдают правила безопасной перевозки несовершеннолетних пассажиров, присоединились председатель комитета Парламента КБР по социальной политике, труду и здравоохранению Хусейн Кажаров и ЮИДовцы.

Задержан мошенник

20 января, 2017 - 09:25

13 января сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Баксанский» совместно с коллегами из ОМВД России по Терскому району задержали 26-летнего жителя Старого Черека, находившегося в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве.

К творческим вершинам в юбилейный год

20 января, 2017 - 09:23

В мае детской школе искусств г. Прохладного исполнится 60 лет.

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