27.01.2017, 09:52 - Статьи
Ю.А. Коков провел рабочее совещание по вопросам развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы республики

В Доме Правительства Глава КБР Юрий Коков провёл  рабочее совещание по комплексу вопросов, связанных с  развитием дорожно-транспортной инфраструктуры г.о. Нальчик.

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27.01.2017, 09:51 - Статьи
Открыта весенняя сессия

Под председательством спикера Парламента КБР Татьяны Егоровой состоялось первое заседание весенней сессии законодательного органа республики, которая по традиции открылась государственными гимнами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

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27.01.2017, 09:50 - Статьи
Субсидии перечислят после итоговых отчётов

Перевод земельных участков из сельскохозяйственной категории в промышленную, объединение двух государственных  предприятий в форме присоединения  нальчикского автовокзала к  «Каббалкавтотрансу-1438», внесение  изменений   в государственную программу развития промышленности и торговли и ряд других вопросов обсудили на заседании Правительства КБР

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27.01.2017, 09:48 - Статьи
Активность подачи заявок увеличилась

Итоговое заседание коллегии прошло в Управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР.  В коллегии приняли участие руководитель Управления Анзор Курашинов, советник Главы КБР Игорь Дроздов, руководитель Аппарата Правительства КБР Аслан Гудов, председатель Общественного совета ведомства Ауес Кумыков, пр

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27.01.2017, 09:46 - Статьи
Дома культуры работают не во всех сёлах

Состоялось итоговое совещание работников культуры
Чегемского района.
С докладом о положении дел и перспективах развития в сфере культуры выступила начальник профильного управления Лариса Ворокова.

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27.01.2017, 09:44 - Статьи
Счастье ищи в труде

80-летие Нюси Дауровой, «женщины-легенды», как её называют в родном селе Урвань, район отметил так, как того заслуживает человек, посвятивший свою жизнь, силы и душу служению людям, добру и созиданию.

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27.01.2017, 09:43 - Статьи
Страховые пенсии повысятся на 5,4%

С 1 февраля 2017 года страховые пенсии более 31,4 млн. неработающих пенсионеров нашей страны увеличиваются на 5,4% исходя из роста потребительских цен за 2016 год. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР.

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27.01.2017, 09:39 - Статьи
Самая креативная часть общества

В Кабардино-Балкарском  государственном  университете имени Х.М. Бербекова отметили День российского студенчества.  В Татьянин день в университете прошли традиционная выставка национальных блюд и шоу-конкурс «Мисс студенчество КБГУ-2017».

Читать далее

Все статьи

Ю.А. Коков провел рабочее совещание по вопросам развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы республики

27 января, 2017 - 09:52

В Доме Правительства Глава КБР Юрий Коков провёл  рабочее совещание по комплексу вопросов, связанных с  развитием дорожно-транспортной инфраструктуры г.о. Нальчик.

Открыта весенняя сессия

27 января, 2017 - 09:51

Под председательством спикера Парламента КБР Татьяны Егоровой состоялось первое заседание весенней сессии законодательного органа республики, которая по традиции открылась государственными гимнами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Субсидии перечислят после итоговых отчётов

27 января, 2017 - 09:50

Перевод земельных участков из сельскохозяйственной категории в промышленную, объединение двух государственных  предприятий в форме присоединения  нальчикского автовокзала к  «Каббалкавтотрансу-1438», внесение  изменений   в государственную программу развития промышленности и торговли и ряд других вопросов обсудили на заседании Правительства КБР под председательством  Алия Мусукова.

Активность подачи заявок увеличилась

27 января, 2017 - 09:48

Итоговое заседание коллегии прошло в Управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР.  В коллегии приняли участие руководитель Управления Анзор Курашинов, советник Главы КБР Игорь Дроздов, руководитель Аппарата Правительства КБР Аслан Гудов, председатель Общественного совета ведомства Ауес Кумыков, представители министерств и ведомств, религиозных и

Дома культуры работают не во всех сёлах

27 января, 2017 - 09:46

Состоялось итоговое совещание работников культуры
Чегемского района.
С докладом о положении дел и перспективах развития в сфере культуры выступила начальник профильного управления Лариса Ворокова.

«Единоросы» займутся ревизией своих проектов

27 января, 2017 - 09:45

Состоялся брифинг Кабардино-Балкарского регионального отделения партии «Единая Россия» с представителями региональных СМИ по итогам XVI съезда партии.

Счастье ищи в труде

27 января, 2017 - 09:44

80-летие Нюси Дауровой, «женщины-легенды», как её называют в родном селе Урвань, район отметил так, как того заслуживает человек, посвятивший свою жизнь, силы и душу служению людям, добру и созиданию.

Страховые пенсии повысятся на 5,4%

27 января, 2017 - 09:43

С 1 февраля 2017 года страховые пенсии более 31,4 млн. неработающих пенсионеров нашей страны увеличиваются на 5,4% исходя из роста потребительских цен за 2016 год. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР.

Самая креативная часть общества

27 января, 2017 - 09:39

В Кабардино-Балкарском  государственном  университете имени Х.М. Бербекова отметили День российского студенчества.  В Татьянин день в университете прошли традиционная выставка национальных блюд и шоу-конкурс «Мисс студенчество КБГУ-2017».

Концерт дружбы

27 января, 2017 - 09:38

В рамках Всероссийского дня студенчества в Северо-кавказском государственном институте искусств прошёл «Концерт дружбы» с участием студентов и выпускников кафедры хореографии СКГИИ вместе со своими танцевальными коллективами.

Университету подарили библиотеку

27 января, 2017 - 09:36

В федеральной акции по передаче полных собраний книг «Библиотеки Сбербанка» на юге России и Северном Кавказе приняли участие 16 вузов – партнёров Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк».
В день российского студенчества книги были переданы Кабардино-Балкарскому государственному университету им.
Х.М. Бербекова, с которым  «Сбербанк» давно и плодотворно сотрудничает.

Родной язык

27 января, 2017 - 09:34

Моя первая встреча с Кайсыном Шуваевичем состоялась в 1974 году. Сегодня, по прошествии стольких лет, после выхода многочисленных трудов литераторов и биографов великого поэта трудно внести новые штрихи в портрет гениального творца.

Яркое поздравление

27 января, 2017 - 09:33

Поздравительную акцию для студентов Прохладненского многопрофильного колледжа организовали юные инспекторы движения и автоинспекторы. Вырезав  световозвращающие буквы, подростки исполнили флешмоб и сложили надпись «студент», продемонстрировав действие отражающих свет приспособлений в тёмном холле колледжа.

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