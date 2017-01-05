Представим себе мир, в котором правят скорость, азарт, гонка за улетающими секундами и ускользающими победами, смелость и выдержка, мужество и риск на грани возможного, мир, в котором нет окончательных поражений, а лишь горькие уроки на будущее. Это увлекательный мир автоспорта: однажды познакомившись с ним, остаёшься навсегда его верным и преданным поклонником.

