30.12.2016, 11:04 - Статьи
В Кабардино-Балкарии сдана в эксплуатацию Зарагижская ГЭС. В церемонии открытия приняли участие Глава КБР Ю.А. Коков и гендиректор «РусГидро» Н.Г. Шульгинов

В Кабардино-Балкарии состоялся торжественный запуск Зарагижской гидроэлектростанции. В церемонии открытия приняли участие Глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков и председатель правления – генеральный директор «РусГидро» Николай Шульгинов.

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30.12.2016, 11:03 - Статьи
Пони для детей. Юрий Коков в преддверии Нового года побывал в республиканском специализированном Доме ребёнка

Глава КБР Юрий Коков в преддверии Нового года побывал в республиканском специализированном Доме ребёнка и поздравил его воспитанников с наступающим праздником.

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30.12.2016, 10:58 - Статьи
В Нарткале сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. На открытии побывал Глава Кабардино-Балкарии

В Нарткале сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. На открытии побывал Глава Кабардино-Балкарии.
На площади 3300 квадратных метров расположены универсальный спортивный зал, бассейн длиной

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30.12.2016, 10:57 - Статьи
Пора надежд и исполнения желаний

Во Дворце культуры профсоюзов прошло открытие традиционной республиканской новогодней ёлки. Поздравить детей пришли руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, представители министерств и ведомств, профсоюзных организаций республики.

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30.12.2016, 10:56 - Статьи
В Избиркоме КБР

В канун Нового года руководство Избирательной комиссии КБР собрало  членов комиссии и председателей территориа-льных избирательных комиссий республики, чтобы подвести некоторые итоги уходящего года.

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30.12.2016, 10:54 - Статьи
Трудовой путь Махмута Энеева

Жизненный и трудовой путь Махмута Энеева – главного специалиста администрации Эльбрусского района, можно разделить, пожалуй, на несколько полноценных периодов. Каждый из них вместил в себя много памятных для него событий.

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30.12.2016, 10:51 - Статьи
Наша задача – помогать людям

Её труд отмечен многочисленными грамотами и благодарностями, медалями и орденами от руководства МВД. Она – одна из немногих женщин, которые посвятили практически всю свою трудовую деятельность одной службе – паспортно-визовой.

Читать далее
30.12.2016, 10:50 - Статьи
Преодолей себя

Во Дворце творчества детей и молодёжи прошёл физкультурно-спортивный праздник «Преодолей себя» для воспитанников школ-интернатов КБР, клуба «Эдельвейс» города Нальчика и учащихся коррекционных классов школ республики. Мероприятие подготовила детская  академия  творчества «Солнечный город».

Читать далее

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В Кабардино-Балкарии сдана в эксплуатацию Зарагижская ГЭС. В церемонии открытия приняли участие Глава КБР Ю.А. Коков и гендиректор «РусГидро» Н.Г. Шульгинов

30 декабря, 2016 - 11:04

В Кабардино-Балкарии состоялся торжественный запуск Зарагижской гидроэлектростанции. В церемонии открытия приняли участие Глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков и председатель правления – генеральный директор «РусГидро» Николай Шульгинов.

Пони для детей. Юрий Коков в преддверии Нового года побывал в республиканском специализированном Доме ребёнка

30 декабря, 2016 - 11:03

Глава КБР Юрий Коков в преддверии Нового года побывал в республиканском специализированном Доме ребёнка и поздравил его воспитанников с наступающим праздником.

В Кабардино-Балкарии состоялось торжественное открытие детского технопарка. С этим событием учащихся поздравил Юрий Коков

30 декабря, 2016 - 11:01

В Кабардино-Балкарии на базе детской академии творчества «Солнечный город» состоялось торжественное открытие детского технопарка «Кванториум». С этим событием учащихся поздравил Глава республики Юрий Коков.

В Нарткале сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. На открытии побывал Глава Кабардино-Балкарии

30 декабря, 2016 - 10:58

В Нарткале сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. На открытии побывал Глава Кабардино-Балкарии.
На площади 3300 квадратных метров расположены универсальный спортивный зал, бассейн длиной

Пора надежд и исполнения желаний

30 декабря, 2016 - 10:57

Во Дворце культуры профсоюзов прошло открытие традиционной республиканской новогодней ёлки. Поздравить детей пришли руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, представители министерств и ведомств, профсоюзных организаций республики.

В Избиркоме КБР

30 декабря, 2016 - 10:56

В канун Нового года руководство Избирательной комиссии КБР собрало  членов комиссии и председателей территориа-льных избирательных комиссий республики, чтобы подвести некоторые итоги уходящего года.

Трудовой путь Махмута Энеева

30 декабря, 2016 - 10:54

Жизненный и трудовой путь Махмута Энеева – главного специалиста администрации Эльбрусского района, можно разделить, пожалуй, на несколько полноценных периодов. Каждый из них вместил в себя много памятных для него событий.

Стабильность уровня безопасности

30 декабря, 2016 - 10:52

Итоговое заседание экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Кабардино-Балкарии началось с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе над Чёрным морем. Говоря о понесённой утрате, Борис Зумакулов заметил, что российское общество лишилось людей, которых можно назвать гордостью нации – «чистые сердца, сопричастные к чужой беде, бескорыстные  светлые души».

Наша задача – помогать людям

30 декабря, 2016 - 10:51

Её труд отмечен многочисленными грамотами и благодарностями, медалями и орденами от руководства МВД. Она – одна из немногих женщин, которые посвятили практически всю свою трудовую деятельность одной службе – паспортно-визовой. В профессиональный праздник – День работников паспортно-визовой службы мы побеседовали с майором полиции в отставке Ларисой Тиловой.

Преодолей себя

30 декабря, 2016 - 10:50

Во Дворце творчества детей и молодёжи прошёл физкультурно-спортивный праздник «Преодолей себя» для воспитанников школ-интернатов КБР, клуба «Эдельвейс» города Нальчика и учащихся коррекционных классов школ республики. Мероприятие подготовила детская  академия  творчества «Солнечный город».

Мир один на всех

30 декабря, 2016 - 10:48

В преддверии самого главного сказочного праздника в году остались считанные дни. Поэтому на базе подразделений специального назначения Управления Росгвардии по КБР прошла благотворительная акция «Мир один на всех!» для воспитанников детско-юношеской спортивно-адаптивной школы Министерства спорта КБР.

А. Каншаов возглавил прокуратуру Прохладненского района

30 декабря, 2016 - 10:47

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации старший советник юстиции Аслан Хасанбиевич Каншаов назначен прокурором Прохладненского района сроком на пять лет.

Шоколадные фонтаны

30 декабря, 2016 - 10:46

Министерство внутренних дел по КБР организовало новогоднее праздничное шоу для детей сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Оно  прошло в ДК профсоюзов.
До начала праздничных хороводов участники мероприятия зажгли огни на новогодней ёлке и сфотографировались на память с министром внутренних дел республики Игорем Ромашкиным.

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