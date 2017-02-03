03.02.2017, 09:58 - Статьи
Чемпионат молодых профессионалов

В Кабардино-Балкарском колледже «Строитель» состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)» под председательством  заместителя Председателя Правительства КБР – министра образования, науки и по делам молодёжи КБР Нины Емузовой.

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03.02.2017, 09:56 - Статьи
В системе «Ваш контроль»
Пенсионный фонд Российской Федерации подключился к системе мониторинга качества государственных услуг «Ваш контроль», которая позволяет на основании мнений граждан оценивать работу руководителей его территориальных органов.
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03.02.2017, 09:55 - Статьи
Доступность для инвалидов

Одним из основополагающих подходов к организации деятельности для Отделения ПФР по Кабардино-Балкарской Республике является ориентирование на комфортность предоставления услуг для социально уязвимой категории граждан – инвалидов, а также на доступность районных и городских управлений ПФР для лиц, ограниченных в передвижении.

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03.02.2017, 09:50 - Статьи
От всего сердца

Благотворительный фонд «Выше радуги» совместно с представительством международного общественного фонда «Российский фонд мира» по Кабардино-Балкарии передал онкологическому отделению Республиканской детской клинической больницы новое оборудование.

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03.02.2017, 09:50 - Статьи
Договор о взаимодействии будет продлён

В администрации Терского района состоялась встреча с делегацией Кировского района РСО-Алании – заместителем главы администрации местного самоуправления Кировского района Геннадием Кудзиевым и начальником отдела по связям с общественностью, молодёжной политике и спорту Тарзаном Джибиловым.

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03.02.2017, 09:49 - Статьи
На охране труда не экономят

От такого важного направления в работе филиала МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго», как охрана труда, зависит безопасность технологических процессов, здоровье людей и безаварийная работа энергокомпании. Благодаря соблюдению всех норм и правил в 2016 году не отмечено ни одного несчастного случая.

Читать далее
03.02.2017, 09:47 - Статьи
Юбилейный сезон

В этом году Кабардинский государственный драматический театр имени Али Шогенцукова празднует восьмидесятилетие. Чем он порадует зрителя в новом  юбилейном сезоне? С этим вопросом мы обратились к художественному руководителю театра, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, Кабардино-Балкарии и Республики Абхазия Руслану Фирову.

Читать далее
03.02.2017, 09:46 - Статьи
Агробиотехнология и робототехника на службе высокого урожая

В Институте информатики и проблем  регионального управления  КБНЦ РАН состоялся семинар, где обсудили инновационные приёмы повышения эффективности системы удобрения на основе агробиотехнологий.

Читать далее

Все статьи

Чемпионат молодых профессионалов

3 февраля, 2017 - 09:58

В Кабардино-Балкарском колледже «Строитель» состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)» под председательством  заместителя Председателя Правительства КБР – министра образования, науки и по делам молодёжи КБР Нины Емузовой.

Медаль «За оборону Ленинграда»

3 февраля, 2017 - 09:56

Работа по поиску сведений  о незаслуженно забытых подвигах и невручённых наградах  активно продолжается.  В этом номере публикуется рассказ о возвращении родным фронтовика медали «За оборону Ленинграда».

В системе «Ваш контроль»

3 февраля, 2017 - 09:56
Пенсионный фонд Российской Федерации подключился к системе мониторинга качества государственных услуг «Ваш контроль», которая позволяет на основании мнений граждан оценивать работу руководителей его территориальных органов.

Доступность для инвалидов

3 февраля, 2017 - 09:55

Одним из основополагающих подходов к организации деятельности для Отделения ПФР по Кабардино-Балкарской Республике является ориентирование на комфортность предоставления услуг для социально уязвимой категории граждан – инвалидов, а также на доступность районных и городских управлений ПФР для лиц, ограниченных в передвижении.

Новые формы работы

3 февраля, 2017 - 09:53

Под руководством заместителя прокурора республики Юрия Лаврешина подведены итоги работы по рассмотрению обращений, приёму граждан и правовому обеспечению за  минувший год .

Обсудили проблему оползней и селей

3 февраля, 2017 - 09:53

Состоялась рабочая встреча  заместителя министра природных ресурсов и экологии КБР Олега Коновалова, руководителя Дирекции особо охраняемых природных территорий Руслана Пакова  с заместителем директора по селевой проблематике Высокогорного геофизического института Кошкинбаем Анахаевым.

Правила пребывания в пограничной зоне

3 февраля, 2017 - 09:52

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по КБР, в 2017 году с началом весенне-летнего туристического сезона и активного ведения хозяйственной деятельности в приграничных районах нашей республики ожидается увеличение по сравнению с прошлым годом числа отдыхающих, альпинистов и хозяйствующих субъектов, реализующих туристический продукт.

Самая сложная часть работы

3 февраля, 2017 - 09:51

Летом 2016-го  в нальчикском Совете ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, возглавляемом Мустафой Абдулаевым, появилось новое структурное подразделение – комитет по работе с участниками Великой Отечественной войны, вдовами погибших (умерших) воинов, ветеранами Вооружённых сил.

От всего сердца

3 февраля, 2017 - 09:50

Благотворительный фонд «Выше радуги» совместно с представительством международного общественного фонда «Российский фонд мира» по Кабардино-Балкарии передал онкологическому отделению Республиканской детской клинической больницы новое оборудование.

Договор о взаимодействии будет продлён

3 февраля, 2017 - 09:50

В администрации Терского района состоялась встреча с делегацией Кировского района РСО-Алании – заместителем главы администрации местного самоуправления Кировского района Геннадием Кудзиевым и начальником отдела по связям с общественностью, молодёжной политике и спорту Тарзаном Джибиловым.
Два района имеют давние традиции добрососедских отношений и торгово-экономических связей.

На охране труда не экономят

3 февраля, 2017 - 09:49

От такого важного направления в работе филиала МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго», как охрана труда, зависит безопасность технологических процессов, здоровье людей и безаварийная работа энергокомпании. Благодаря соблюдению всех норм и правил в 2016 году не отмечено ни одного несчастного случая.

Юбилейный сезон

3 февраля, 2017 - 09:47

В этом году Кабардинский государственный драматический театр имени Али Шогенцукова празднует восьмидесятилетие. Чем он порадует зрителя в новом  юбилейном сезоне? С этим вопросом мы обратились к художественному руководителю театра, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, Кабардино-Балкарии и Республики Абхазия Руслану Фирову.

Агробиотехнология и робототехника на службе высокого урожая

3 февраля, 2017 - 09:46

В Институте информатики и проблем  регионального управления  КБНЦ РАН состоялся семинар, где обсудили инновационные приёмы повышения эффективности системы удобрения на основе агробиотехнологий.

Читать далее >>>